Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş Süper Lig'de Cumartesi saat 16:00'da Hatayspor'a konuk oluyor. Siyah Beyazlılarda Hatayspor maç kadrosu açıklandı.
FUTBOL 29.10.2021 - 13:32 29.10.2021 - 13:37 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. İlan edilen maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic ve Josef de Souza yer almazken Atiba ve Mehmet Topal kadroya dahil edildi.
İşte Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanı maç kadrosu;
Ersin, Mert, Rosier, Montero, Vida, Welinton, Rıdvan, Umut, Salih, Can, Mehmet, Atiba, Necip, Oğuzhan, Kenan, Ghezzal, Gökhan, Güven, Teixeira, Larin, Batshuayi
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