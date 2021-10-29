Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş Süper Lig'de Cumartesi saat 16:00'da Hatayspor'a konuk oluyor. Siyah Beyazlılarda Hatayspor maç kadrosu açıklandı.

FUTBOL 29.10.2021 - 13:32 29.10.2021 - 13:37 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı
Ersin Destanoğlu'na büyük müjde

Ersin Destanoğlu'na büyük müjde

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. İlan edilen maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic ve Josef de Souza yer almazken Atiba ve Mehmet Topal kadroya dahil edildi.

İşte Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanı maç kadrosu;

Ersin, Mert, Rosier, Montero, Vida, Welinton, Rıdvan, Umut, Salih, Can, Mehmet, Atiba, Necip, Oğuzhan, Kenan, Ghezzal, Gökhan, Güven, Teixeira, Larin, Batshuayi

#Beşiktaş #hatayspor
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