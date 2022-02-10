Beşiktaş gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Birçok oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle yapılanma fırsatı yakalayan siyah-beyazlılar bu hedef doğrultusunda ilk olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Kartal'da yeni hedef adı Galatasaray'la da anılan genç Rumen yetenek Enes Sali.

Romanya basınında çıkan habere göre Beşiktaş, Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul'da oynayan 15 yaşındaki Enes Sali için teklif yaptı.

Gazeta Sporturilor'un aktardığı haberde siyah-beyazlılar Romanya tarihine geçen Enes Sali için 500 bin Euro bonservis bedeli vermek istedi. Ancak Rumen ekibi teklifi az buldu.

Farul kulübünün sahibi olan Hagi, Beşiktaş'tan 1 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istedi. İki kulüp arasındaki görüşmeler hala devam ediyor.

Enes Sali kimdir?

Kanada doğumlu Romanyalı Enes Sali'nin ailesi Türk kökenlere sahip. Özellikle Dobruca bölgesinde yaşayan Romanya'daki Türklerin 2011 sayımına göre sayısı 28 bin 226.

Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Enes Sali, 2017 yazında Barcelona altyapısına geçti. 2018 yazında ise buradan ayrılarak Hagi'nin Romanya'daki futbol akademisine başladı. 15 yaşındaki futbolcu bugünlerde Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta'da top koşturuyor ve bu sezon şu ana kadar 8 maça çıkıp 1 gol attı.

Asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali kanatlarda da görev yapabiliyor.

Enes Sali tarihe geçti

Yetenekleriyle dikkat çeken Sali, Romanya'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İzlanda ve Lichteinstein maçlarının aday kadrosuna dahil edilmişti.

Romanya grubun son maçında Lichteinstein'i deplasmanda 2-0 mağlup ederken maçın 82. dakikasında Enes Sali, Andrei Ivan'ın yerine oyuna girdi ve milli formayla tanıştı.

15 yıl, 8 ay ve 22 günlük Enes Sali, Romanya Milli Takım formasını giyen en genç futbolcu unvanının sahibi oldu. (NTVSPOR)