Beşiktaş'ın gözdesi Borre'nin talipleri artıyor

Beşiktaş'ın forvet transferi listesindeki Santos Borre'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, yıldız golcünün talipleri artıyor.

GÜNDEM 13.06.2021 - 21:09 13.06.2021 - 21:12 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın gözdesi Borre'nin talipleri artıyor

Haziran 2021'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı golcü Santos Borre için kulüpler adeta sıraya girmiş durumda. Yıldız golcüyü bonservissiz kadrosuna katmak isteyen takımlar, oyuncunun yetkilileriyle görüşmelere devam ediyor.

Arjantin basınında konu ile ilgili yer haberde, Borre'nin sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdüren River Plate ile beraber Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgilisinin olduğu yazıldı.

Öte yandan Santos Borre ile ilgilenen takımlar arasına Fenerbahçe, Inter, Milan ve Lazio'nun da katıldığı ifade edildi.

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Santos Borre, bu sezon 17 müsabakada rol almış ve 8 gol 2 asist üretmişti. (A SPOR)

#Santos Borre #Beşiktaş #Transfer
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