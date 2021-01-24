Beşiktaş'ın golleri ofsayta takıldı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş Göztepe'yi konuk etti. Larin ve Aboubakar'ın golleri ofsayt nedeniyle iptal edildi.

FUTBOL 24.01.2021 - 19:24 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın golleri ofsayta takıldı
7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Karşılaşmaya Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar ilk 11'i ile çıkan Kartal, bu sezonun flaş oyuncularından Larin ile golü erken buldu fakat gol ofsayta takıldı.

33. dakikada ise Ghezzal’ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Aboubakar, savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Anca VAR odasında gelen uyarı sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

#Beşiktaş #Göztepe #larin
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