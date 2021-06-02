Beşiktaş'ın Gökdeniz Bayrakdar ilgisi sürüyor

Beşiktaş, Antalyaspor'un genç forveti Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak istiyor.

FUTBOL 02.06.2021 - 14:57 02.06.2021 - 15:03 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Gökdeniz Bayrakdar ilgisi sürüyor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezona dair transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fanatik gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Antalayaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'a olan ilgisini sürüyor.

Albayrak konuyla ilgili; "Erdal Torunoğulları, transferde önemli rol oynayan bir isim. Beşiktaş’ın daha önce de bir talebi olmuştu. Bu transfer için geç kalındı. Bunun bedeli de pahalıya mal olacak.

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Oyuncuya yeni ‘Burak Yılmaz’ olarak bakılıyor. Transferin bitme ihtimali yüksek ama kısa vadede değil. Oyuncu da Beşiktaş’ı istiyor. Transfer, Euro 2020 sonrası şekillenecek. '' şeklinde bilgi aktardı. (FANATİK)

#Beşiktaş #gökdeniz bayrakdar #Antalyaspor
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