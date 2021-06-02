Beşiktaş'ın Gökdeniz Bayrakdar ilgisi sürüyor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezona dair transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fanatik gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Antalayaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'a olan ilgisini sürüyor.

Albayrak konuyla ilgili; "Erdal Torunoğulları, transferde önemli rol oynayan bir isim. Beşiktaş’ın daha önce de bir talebi olmuştu. Bu transfer için geç kalındı. Bunun bedeli de pahalıya mal olacak.

Oyuncuya yeni ‘Burak Yılmaz’ olarak bakılıyor. Transferin bitme ihtimali yüksek ama kısa vadede değil. Oyuncu da Beşiktaş’ı istiyor. Transfer, Euro 2020 sonrası şekillenecek. '' şeklinde bilgi aktardı. (FANATİK)