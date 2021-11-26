Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında yarın akşam Giresunspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş 'ın kadrosu açıklandı.

Siyah-Beyazlılar'da Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre ve kadro dışı bırakılan Nsakala kadroda yer almadı. Salih Uçan'ın herhangi bir sakatlığı olmadığı, teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya alınmadığı öğrenildi. Batshuayi ise kadroya geri döndü.

Beşiktaş'ın kadrosu şöyle;

Kaleciler: ERSİN, MERT

Savunma: MONTERO, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT

Orta Saha: JOSEF, OĞUZHAN, CAN, ATIBA, MEHMET, PJANIC, NECİP, TEIXEIRA

Hücum: NKOUDOU, BATSHUAYI, LARIN, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN (FANATİK)