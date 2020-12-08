Beşiktaş'ın gençleri Avrupa kulüplerinin takibinde

Beşiktaş’ın gençleri Avrupa’nın devlerinin takibine girdi. En büyük ilgiyi gören isimse Rıdvan Yılmaz. Vitor Hugo’yu Trabzonspor maçında izlemeye gelen scout, Beşiktaş’ın Kasımpaşa’yı 3-0 yendiği maçta genç oyuncuyu yakından izledi. Ayrıca Bundesliga takımlarından Schalke ile Werder Bremen’de Rıdvan’ı yakından izliyor.

* Rıdvan: Benfica, Schalke, Werder Bremen

* Dorukhan: Udinese

* Cyle Larin: PSV

* Güven: Almanya

* Ersin: Almanya Fransa Belçika ve Hollanda

* Ersin ve Utku; Belçika ve Hollanda

* Montero’yu ise kiralık olarak geldiği Atletico’nun scoutların yakından takip ediyor.

Kaynak: Fotospor