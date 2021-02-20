Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz A Milli oluyor

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım heyecanı yaşıyor. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Rıdvan'ın mart ayındaki milli takım kampına çağırmaya hazırlanıyor.

FUTBOL 20.02.2021 - 10:44 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz A Milli oluyor
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Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım forması giymeye hazırlanıyor.

Ay Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Rıdvan'ı mart ayında oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları kadrosuna almayı planlıyor.

Beşiktaş'ta geçen sezon 6 maçta süre alan Rıdvan, bu sezon 13 karşılaşmada görev yaptı aldı. Performans ile beğeni toplayan genç sol bek, son 2 haftada sakatlığı nedeniyle maça çıkamadı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı A takım kadrosuna alan ilk isim yine Şenol Güneş olmuştu. 2018-2019 sezonunda siyah beyazlı takımın teknik direktörü olan Güneş, o sezon 17 yaşındaki Rıdvan'a A takımda süre verdi.

2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubunda yer alan A Milli takım, elemelerdeki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile oynayacak. 27 Mart'ta Norveç deplasmanına çıkacak olan Ay Yıldızlılar, grubun 3. karşılaşmasını 30 Mart'ta Letonya ile yapacak. (NTV SPOR)

#Beşiktaş #rıdvan yılmaz
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