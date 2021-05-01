Beşiktaş'ın en golcüsü Cyle Larin oldu

Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Cyle Larin, ilk yarıda iki gol atıp toplamda 17 gole ulaştı.

FUTBOL 01.05.2021 - 21:44 01.05.2021 - 21:44 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın en golcüsü Cyle Larin oldu
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Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncularından Cyle Larin, sakatlığını atlatmış ve Rizespor maçında ikinci yarıda görev yapmıştı. Larin, Hatayspor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve henüz ilk yarıda iki gol atıp toplamda 17 gole ulaştı.

Kanadalı oyuncu böylece 15 gollü Aboubakar'ı geçip bu sezon Beşiktaş'ın en golcüsü oldu. Larin 17 golü yanında 4 asist yaptı ve 21 gol katkısı ile bu alanda ligin en başarılı oyuncularından biri oldu. (FANATİK)

#larin #Beşiktaş #hatayspor
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