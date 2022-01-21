Beşiktaş 'ta 3.2 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Domagoj Vida'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah- Beyazlılar, dün yaptığı açıklama ile Vida'nın lider Trabzonspor 'a önerildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Ayrıca yeni kontrat için Hırvat oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Yönetimin, Hırvat savunmacıya yeni sözleşmeyle ilgili verdiği son mesaj da ortaya çıktı. Hemen her transfer döneminde büyük liglerden kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğu iddia edilen ancak kulübe hiç teklif getirmeyen Vida'ya maaşında büyük oranda indirime gitmesi istendi.

Vida süre istedi

Hırvat yıldıza, "Yeni sözleşmede ödeyebileceğimiz üst sınır 1 milyon 500 bin Euro. Bunun üstüne çıkamayız. Bunu kabul etmezsen, daha iyi şartlarda teklifler alırsan sezon sonunda vedalaşırız. Bizim şartlarımızı kabul edersen, hemen yeni sözleşmeye imza atarız" mesajını gönderdi.

Domagoj Vida'nın olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği ve düşünmek için bir kez daha süre istediği belirtildi. (FANATİK)