Beşiktaş'ın defansına 2 metrelik stoper!

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kadroya yapılacak takviyeler için görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, sezonun sona ermesiyle beraber imzaları attırmak istiyor.

Bununla beraber Beşiktaş, daha önce de ilgisinin olduğu o isme rotasını kırmış durumda. Yaz transfer sezonunda da istenen ancak 1 senelik kontratı dolayısıyla resmiyet kazanmayan bu girişim için Kara Kartal, yeniden atağa kalktı.

KARTAL'A 'DEV' SAVUNMACI

Fotball365'te yer alan habere göre Beşiktaş, 2 metre boyundaki genç yeteneği kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM YENİDEN NDIAYE!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 2.03 boyundaki Pape-Alioune Ndiaye, Beşiktaş'ın radarında.

Şu anda Ukrayna Ligi ekiplerinden Vorskla Poltava'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Beşiktaş yönetimi, Ndiaye'yi bedelsiz transfer etmek için girişimlerine hız verdi.

FRANSA'DAN DA TEKLİF VAR

Bununla beraber menajerler aracılığı ile Fransız ekibi Lens'e önerilen Ndiaye, kulübün transfer komitesi tarafından beğenildi ve bir teklif sunuldu.

PAPE-ALIOUNE NDIAYE KİMDİR?

4 Şubat 1998'de dünyaya gelen Fransız uyruklu futbolcu, stoper mevkiisinde forma giyiyor ancak tercih edilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor. Valenciennes altyapısından çıkan Ndiaye, daha sonra Bologna U19, Bari U19, CF Lorca Deportiva ve Vorskla Poltava'da oynadı.

Ndiaye, bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 1 asist üretti ve 1870 dakika sahada kaldı.