Beşiktaş'ın B.Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroda yer almazken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlığından dolayı oyundan alınan Georges Kevin Nkoudou ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.