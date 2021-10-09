Beşiktaş'ın, Başakşehir maçı 11'i netleşiyor
Süper Lig’in 9. haftasında Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Can Bozdoğan'ı ilk 11’de görevlendirebileceği öğrenildi.
Süper Lig ’in 9. haftasında Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş , hazırlık programı kapsamında önceki gün U19 takımıyla maç yapmıştı. Mücadeleyi 8-0 kazanan A Takım’da 3 gol Can Bozdoğan’dan gelmişti.
Genç orta saha oyuncusunun formundan oldukça memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Can’ı Başakşehir maçında ilk11’de görevlendirebileceği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar’da son 1 aylık süreçte üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında Sivasspor maçında eline geçen fırsatı iyi değerlendiren Güven Yalçın, sol kanatta başladığı mücadelede 2 gol atıp takımına zaferi getirmişti.
Larin’in henüz tam olarak göreve hazır olmamasını göz önünde bulunduran teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Güven’i Başakşehir maçında sol kanatta görevlendireceği öğrenildi. (FANATİK)
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