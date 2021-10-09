Beşiktaş'ın, Başakşehir maçı 11'i netleşiyor

Süper Lig’in 9. haftasında Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Can Bozdoğan'ı ilk 11’de görevlendirebileceği öğrenildi.

FUTBOL 09.10.2021 - 10:41 09.10.2021 - 10:43
Beşiktaş'ın, Başakşehir maçı 11'i netleşiyor

Süper Lig ’in 9. haftasında Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş , hazırlık programı kapsamında önceki gün U19 takımıyla maç yapmıştı. Mücadeleyi 8-0 kazanan A Takım’da 3 gol Can Bozdoğan’dan gelmişti.

Genç orta saha oyuncusunun formundan oldukça memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Can’ı Başakşehir maçında ilk11’de görevlendirebileceği öğrenildi.

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Siyah-Beyazlılar’da son 1 aylık süreçte üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında Sivasspor maçında eline geçen fırsatı iyi değerlendiren Güven Yalçın, sol kanatta başladığı mücadelede 2 gol atıp takımına zaferi getirmişti.

Larin’in henüz tam olarak göreve hazır olmamasını göz önünde bulunduran teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Güven’i Başakşehir maçında sol kanatta görevlendireceği öğrenildi. (FANATİK)

#can #Güven #Beşiktaş #Başakşehir
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