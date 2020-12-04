Beşiktaş'ın asist kralı Ghezzal
Beşiktaş'a devre arasında gelen Ghezzal yaptığı asistlerle ön plana çıktı. Oynadığı altı maçta 3 asist yapan Ghezzal, siyah-beyazlı takımın en çok gol pası veren oyuncusu oldu.
FUTBOL 04.12.2020 - 21:12 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'a devre arasında gelen Rachid Ghezzal yaptığı asistlerle ön plana çıktı. Oynadığı altı maçta 3 asist yapan Ghezzal, siyah-beyazlı takımın en çok gol pası veren oyuncusu oldu.
Ghezzal, bu hafta Kasımpaşa karşısında Atiba'ya geçen hafta Fenerbahçe karşısında Aboubakar'a ve Yeni Malatyaspor maçında Larin'e gol pası verdi.
Kaynak: Fanatik
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