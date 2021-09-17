Beşiktaş'ın Antalyaspor kamp kadrosunda 5 eksik
Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacak. Karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.
FUTBOL 17.09.2021 - 19:29 17.09.2021 - 19:33 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu duyuruldu.
Siyah-beyazlı takımda Domagok Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixera ve N'Koudou sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
Sergen Yalçın'ın Fraport TAV Antalyaspor maçı kafilesinde yer verdiği futbolcular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman. (HÜRRİYET)
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