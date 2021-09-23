Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig 'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta sakatlıklar can sıkıyor. Maç kadrosu açıklandı.

FUTBOL 23.09.2021 - 19:21 23.09.2021 - 19:23 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosu açıklandı

Siyah-Beyazlılar, İzmir'e sakatlıklar ve cezalılardan dolayı sadece 16 futbolcu götürebiliyor.

Orta sahada Pjanic etkisi

Orta sahada Pjanic etkisi

Beşiktaş'taki eksik futbolular şöyle; Rosier(Cezalı), Welinton, Vida, Alex Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal

Kaleciler: Ersin, Mert

Defans: Rıdvan, Umut, Montero, Serdar, N'Sakala

Orta saha: Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Pjanic

Forvet: Kenan, Güven

#Beşiktaş #Altay #maç kadrosu
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