Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig 'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta sakatlıklar can sıkıyor. Maç kadrosu açıklandı.
FUTBOL 23.09.2021 - 19:21 23.09.2021 - 19:23 Kartal Bakışı
Siyah-Beyazlılar, İzmir'e sakatlıklar ve cezalılardan dolayı sadece 16 futbolcu götürebiliyor.
Beşiktaş'taki eksik futbolular şöyle; Rosier(Cezalı), Welinton, Vida, Alex Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal
Kaleciler: Ersin, Mert
Defans: Rıdvan, Umut, Montero, Serdar, N'Sakala
Orta saha: Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Pjanic
Forvet: Kenan, Güven
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