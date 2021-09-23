Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosu açıklandı

Siyah-Beyazlılar, İzmir'e sakatlıklar ve cezalılardan dolayı sadece 16 futbolcu götürebiliyor.

Beşiktaş'taki eksik futbolular şöyle; Rosier(Cezalı), Welinton, Vida, Alex Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal

Kaleciler: Ersin, Mert

Defans: Rıdvan, Umut, Montero, Serdar, N'Sakala

Orta saha: Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Pjanic

Forvet: Kenan, Güven