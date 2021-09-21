Beşiktaş'ı rahatlatan dönüş

Siyah Beyazlı takımda, üst üste gelen şanssızlıklar, defans oyuncularının sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar son Antalyaspor maçıyla tavan yapmıştı. Fakat ligde hafta içi mesaisinde bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Rosier ve Welinton'dan gelen haberler teknik heyete derin bir 'oh' çektirdi. Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan Rosier hastalığını atlattı ve Antalya'da sakatlanan Necip'in yerine bugün oynayacak duruma geldi. Dortmund maçında sakatlanan Welinton'un da en az 10 gün formadan uzak kalması bekleniyor. Ancak tedaviye çabuk cevap veren Brezilyalı stoper 5 gün içinde idman yapacak seviyeye geldi ve teknik heyete oynamaya hazır olduğunu iletti. Welinton bugün Montero ile defansın göbeğinde forma giyecek.

Beşiktaş'ın rakibi Adana Demirspor

Süper Lig'in altıncı haftasında bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Adana Demirspor karşılaşacak. Kara Kartal'da maç öncesi 6 oyuncu sakat. Vida, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut, Necip ve Mehmet Topal sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık bugüne dek Beşiktaş'ın 20 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Bugün kaptanlık vazifesi Josef'te

Beşiktaş'ın 3 kaptanından ikisi sakatlığı (Necip ve Vida), biri de (Atiba) dinlendirilmesi nedeniyle bugün 11'de yer almayacak. Bu üçlünün yokluğunda kaptanlık pazubendini Josef takacak.

(SABAH)

