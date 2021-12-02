Belçikalı golcü Batshuayi, yeni bir başlangıcın en önemli etkeni olmayı planlıyor.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. 14 mücadelede 4 gollük performans sergileyen Belçikalı futbolcu, adale sakatlığı sonrasında bir de soğuk algınlığı problemi yaşamıştı. Bu sorunları atlatmasının ardından maç eksiği konusunu da hem takımla hem de bireysel yaptığı idmanlarla çözen Batshuayi, yarın akşamki Kasımpaşa maçına yüzde 100 hazır şekilde çıkacak.

Maç boyunca tam destek

Yakın arkadaşı Kevin N'Koudou'yla takım çalışmalarında yakaladığı uyumla dikkat çeken Batshuayi'nin, Kasımpaşa mücadelesine damga vurması bekleniyor. Teknik ekip ek olarak Can ve Ghezzal’dan de mücadele boyunca Batshuayi'ye pozisyon yaratmalarını istedi. (FANATİK)