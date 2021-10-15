Beşiktaş'a transfer müjdesi!

Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde renklerine katmak istediği Kaan Ayhan'la ilgili İtalya'dan olumlu haberler gelmeye başladı.

Geçen haftaki milli maç arasında, Sassuolo'nun futbol aklı bir araya geldi.

Çizme ekibinin yöneticileri, Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için yaptığı teklifin yanı sıra diğer alınacak ve satılacak oyuncular için nasıl bir yol izlenmesine dair bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye Sassuolo'nun genel direktörü Carnevali, spor direktörü, CEO'nun sağ kolu Rossi, gençlik direktürü Palmieri ve pazarlama yöneticisi Terzi katıldı.

İtalya'dan gelen iddialara göre Sassuolu yönetimi, Kaan Ayhan için siyah-beyazlı kulübün yaptığı teklifi düşük bulunmasına rağmen pazarlıklara devam etme kararı aldı.

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