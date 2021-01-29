Beşiktaş'a sürpriz golcü Adolfo Gaich!

Transferde sessizliğini sürdüren Beşiktaş, Hulk ve Koita'nın alternatifini belirledi. Brezilyalı yıldız Hulk için beklemede olan Siyah-beyazlılar, B planı olarak Koita ve C planı olarak da sezon başında San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya transfer olan 21 yaşındaki Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i düşünüyor. 2 futbolcu da pürüz yaşanması halinde Gaich, kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutacak.

Ara transferde önceliği forvet olan Beşiktaş burada planlarını Hulk ve Koita olarak belirlemişti. Sürpriz bir golcü iddiası daha geldi. Beşiktaş'ın sezon başında transfer etmek istediği ancak CSKA Moskova'ynın aldığı Adolfo Gaich için sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi. Özellikle Sergen Yalçın'ın oyuncular üzerindeki dokunuşu, 21 yaşındaki Gaich'in transferinde önemli bir etken olrak öne çıkıyor.

Aboubakar'ın yedeğine koyacağı bir forvet oyuncusu arayan siyah-beyazlıların Arjantinli santrfor için CSKA'ya 6 aylık bir kiralama teklifi gönderdiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Gaich için Serie A takımlarından Benevento'nun da girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. (Hürriyet)