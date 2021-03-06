Beşiktaş'a Sergen Yalçın şoku!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

TALİMAT NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın 93. maddesi 2. bendinde teknik direktörün cezasıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart (İlgili lig statüsünde sarı kart sayısının 4’den fazla veya az olarak belirlenmesi halinde lig statüsünde belirlenen sayı dikkate alınır) gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir. (FANATİK)