Beşiktaş'a sakatlık şoku! Sporting ve Galatasaray maçlarında yok!
Beşiktaş'ın tecribeli kaptanı Atiba Hutchinson sakatlık problemi yaşayan oyuncular arasına girdi. Atiba'nın Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
FUTBOL 16.10.2021 - 16:14 16.10.2021 - 16:16 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Atiba'nın sakatlığıyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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