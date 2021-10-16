Beşiktaş'a sakatlık şoku! Sporting ve Galatasaray maçlarında yok!

Beşiktaş'ın Atiba'nın sakatlığıyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.

Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."