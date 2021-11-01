Beşiktaş'a Rus hakem
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Sporting CP maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.
GÜNDEM 01.11.2021 - 13:44 01.11.2021 - 13:49 Kartal Bakışı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak Sporting CP - Beşiktaş mücadelesini Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın, 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Sporting CP ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. C Grubu'ndaki bu zorlu müsabakada Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P