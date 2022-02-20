Beşiktaş'ta bazı futbolcular Altay karşılaşmasına sakatlıkları dolayısıyla dahil olamadı.
Siyah-beyazlılarda Rosier, Oğuzhan, N'Koudou, Mert Günok ve Pjanic sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı. Önemli eksikleri bulunan Beşiktaş'ta orta sahanın kilit isimlerinden Miralem Pjanic'in Sivasspor karşılaşmasında da oynaması beklenmiyor.
Boşnak yıldızın sakatlığının en az 2 hafta süreceği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun en iyi ihtimalle 7 Mart'ta oynanacak Başakşehir maçında takıma dönebileceği kaydedildi. (SABAH)