İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic’in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

DORTMUND MAÇINDA OYNAYABİLECEK

NTV'nin haberine göre; Kasımpaşa maçında oynayamayacak olan Pjanic,Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçında takımındaki yerini alabilecek.