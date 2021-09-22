Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Yıldız oyuncunun durumu belli oldu.
FUTBOL 22.09.2021 - 12:09 22.09.2021 - 12:13 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal yerini Gökhan Töre'ye bırakmıştı.
Mücadelenin 74.dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından topu kapan Ghezzal daha sonra kendisini yerde bırakmış ve arka adalesini tutmuştu.
Durumu Belli Oldu
Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında sakatlanan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 7. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek. (A Spor)
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