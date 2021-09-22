Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal yerini Gökhan Töre'ye bırakmıştı.

Mücadelenin 74.dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından topu kapan Ghezzal daha sonra kendisini yerde bırakmış ve arka adalesini tutmuştu.

Durumu Belli Oldu

Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında sakatlanan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 7. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek. (A Spor)