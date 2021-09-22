Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Yıldız oyuncunun durumu belli oldu.

FUTBOL 22.09.2021 - 12:09 22.09.2021 - 12:13 Kartal Bakışı
Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal yerini Gökhan Töre'ye bırakmıştı.

Mücadelenin 74.dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından topu kapan Ghezzal daha sonra kendisini yerde bırakmış ve arka adalesini tutmuştu.

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Vodafone Park'ta şok! Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor

Vodafone Park'ta şok! Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor

Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında sakatlanan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 7. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek. (A Spor)

#Ghezzal #Beşiktaş #Sakatlık
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