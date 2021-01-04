Beşiktaş'a Ghezzal'dan iyi haber

Beşiktaş, önemli eksiklere rağmen Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönerek 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, ara vermeden Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlılarda, eksiklerin ne zaman çalışmalara katılacağı merak konusu. Bunlar arasında Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal durumları belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor maçından önce kademeli olarak takımla çalışmalara başlayan Ghezzal, riske edilmemesi için kadroya alınmamıştı. Cezayirli oyuncunun, Çaykur Rizespor maçında takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

6 gol pası ile takımda ilk sırada yer alan Rachid Ghezzal, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da hücumda elini güçlendirecek.

Annesinin cenaze törenine katılmak için Kamerun'da olan Aboubakar ise Çaykur Rizespor maçından önce Türkiye'ye gelecek. Ancak antrenman eksiği bulunan golcü oyuncunun, bu karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Geçen hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlayan Gökhan Töre ve Adem Ljajic’in ise ekstra fiziksel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

İki oyuncunun da Çaykur Rizespor maçında kadroda olma ihtimalleri düşük ancak Atakaş Hatayspor deplasmanında kafileye dahil olmaları bekleniyor.

(TRT Spor)