Beşiktaş'a gençlik aşısı! Gudjufi'den sonra bir yıldız adayı daha geliyor!
Beşiktaş transfer çalışmalarında genç isimler üzerinde de duruyor. Makedon oyuncu Gudjufi ile anlaşan Siyah Beyazlılar Kosova'da forma giyen Veliu transferini de bitirmek üzere...
FUTBOL 27.05.2021 - 14:05 27.05.2021 - 14:09 Kartal Bakışı
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, genç yıldızların da peşinde.
Makedon ekibi Strumica'dan 16 yaşındaki Besar Gudjufi ile her konuda el sıkışan Siyah-Beyazlılar'ın, Kosova ekibi Llapi forması giyen Valmir Veliu'nun transferinde de sona yaklaştığı ileri sürüldü.
Kosova basınında çıkan haberlere göre; Kara Kartal, 20 yaşındaki Kosovalı sol kanatı transfer etmeye çok yakın. Bu sezon Llapi formasıyla 36 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. (
FANATİK)
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