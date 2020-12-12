Beşiktaş'a derbi formalarından ek gelir

Fenerbahçe maçında giyilen formalarla projeye başlandı. Futbolcuların derbide kullandığı formalardan, 12 bin Euro’luk (114 bin TL) gelir elde edildi. Açık artırmayla satışa sunulan formalar için en yüksek teklifi 1740 Euro ile Aboubakar alırken, genç yıldız Rıdvan’ın forması da 714 Euro’yu gördü. Özel anlaşmaya göre Siyah-Beyazlılar, 8 maçta geçerli olacak proje için 80 bin Euro (760 bin TL) garanti ücret alacak. Bu bedelin üzerine çıkılması halinde elde edilen paranın yarısı da Kartal’ın kasasına girecek. Süper Lig’den Başakşehir’in yer aldığı projede Manchester United ve Atletico Madrid gibi dünya devleri de yer alıyor.

(Fanatik)