Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Dizindeki ödem sebebiyle takımdan uzak kalan Beşiktaş'ın milli golcü Cenk Tosun, dün sahaya indi. Tecrübeli futbolcu, kondisyonerle birlikte düz koşulara başladı. Başarılı oyuncunun, Başakşehir maçında riske edilmemesi, Fenerbahçe derbisinde ise kadr

FUTBOL 10.03.2021 - 10:43 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, basına kapalı olarak yapıldı ve 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Gollerin ardından sakatlanmıştı

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Gençlerbirliği mücadelesinde attığı gollerin ardından dizinden sakatlandığı açıklanan Cenk, yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalmıştı. Tedavisi süren Milli golcünün Başakşehir maçında riske edilmemesi, Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye saklanması bekleniyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #Cenk Tosun
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.