Beşiktaş'a bir kötü haberde Michy Batshuayi'den

Beşiktaş'a Michy Batshuayi şoku. Son Adana Demirspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi Altay maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda Altay maçında görev yapamayacak futbolcu sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş'ta dün oynanan Adana Demirspor maçında dizinden sakatlanan Michy Batshuayi, Altay maçında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlılarda Ghezzal ve Batshuayi'nin yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N’Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier de İzmir deplasmanında görev yapamayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de İzmir’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak.

Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ve Mehmet Topal, oyuna devam edememişti. Necip Uysal'ın yerine 21. dakikada Miralem Pjanic girerken; Mehmet Topal ise 37. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bırakmıştı.

Beşiktaş, Altay maçının ardından 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. (HÜRRİYET)