Beşiktaş'a Bentaleb önerisi! Bir Cezayirli daha!

Beşiktaş transfer haberi! Bu sezon gösterdiği performansla sezona damga vuran Ghezzal'in vatandaşı Nabil Bentaleb Beşiktaş'a önerildi.

FUTBOL 06.05.2021 - 14:11 06.05.2021 - 14:11 Kartal Bakışı
Beşiktaş'a Bentaleb önerisi! Bir Cezayirli daha!

Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Cezayirli Nabil Bentaleb, Beşiktaş'a önerildi.

Derbide galibiyet primi belli oldu

Derbide galibiyet primi belli oldu

Siyah- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.

KASIĞINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ

Beşiktaş yönetimi, ilk imzasını Salih Uçan ile atmaya hazırlanırken diğer isme lig bitiminde karar verecek. Bu sezon sadece 10 karşılaşmada forma giyen Nabil Bentalep, Mart ayında kasığından ameliyat geçirdi.

17 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Kariyerinin önemli bölümünü Tottenham'da geçiren Cezayirli oyuncu, 2017 yazında 17 milyon Euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Bentaleb 35 kez milli formayı giydi. (TAKVİM)

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