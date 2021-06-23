Beşiktaş'a 6.5 milyon dolarlık güzel haber

Aktif Reklam'ın Beşiktaş'tan 6.5 milyon dolar talebiyle açtığı dava Yargıtay'da sonuca bağlandı.

GÜNDEM 23.06.2021 - 21:14 23.06.2021 - 21:15 Kartal Bakışı
Beşiktaş'a 6.5 milyon dolarlık güzel haber

Beşiktaş ile Aktif Reklam davasında Yargıtay, siyah-beyazlı kulübü haklı buldu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin aldığı karara göre Beşiktaş, Aktif Reklam’a para ödemeyecek. Bu kararla Beşiktaş, Aktif Reklam’a 6.5 milyon dolar gibi yüksek bir rakam ödemekten kurtuldu.

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Davayla ilgilenen Beşiktaş Kulübü’nün eski Avukatı Erdem Nacak, kararın ardından yaptığı açıklamada “Uzun süredir benim yürüttüğüm bir davaydı. Yerel mahkemede kazanmıştı Beşiktaş…  Sonrasında İstinaf Mahkemesi’nde de kazandık. En son davalı Yargıtay’a bu kararı götürdü. Ancak Yargıtay’da kararı onadı. Beşiktaş için çok önemliydi bu dava… Kulübümüzü büyük bir yükten kurtardık” dedi. (SÖZCÜ - ALİ AYDIN)

#Aktif Reklam #Beşiktaş #yargıtay
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