Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Batshuayi'nin attığı 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 44 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, ligde 8 maçtır kaybetmiyor.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 73. dakikada(p) Batshuayi ve 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 26. dakikada Yatabare ve 86. dakikada(p) Fajr'den geldi.