Beşiktaş zirvedeki yerini perçinledi
Süper Lig'de 33. haftada Beşiktaş Alanyaspor maçı oynandı. Şampiyonluğun en büyük favorisi olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puan farkını an itibariyle açtı.
FUTBOL 07.04.2021 - 20:54 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor’u sahasında 3-0 yendi ve zirve yolunda hata yapmadı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra Vodafone Park'ta maça çıkan Cenk Tosun perdeyi açarken ikinci golü Ghezzal, son golü ise N'Koudou kaydetti. Beşiktaş böylece puanını 67 yaptı ve Fenerbahçe ile 5 puan, Galatasaray ile 6 puanlık fark yapmış oldu Beşiktaş'ta Atiba üç golün de pasını verip sahanın etkili isimlerinden biri oldu
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P