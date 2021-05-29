Beşiktaş yönetiminin Vincent Aboubakar kararı!

Beşiktaş'ta yönetim, Aboubakar'ın menajeriyle masaya oturacak. Beşiktaş geçen sezonki transfer politikasını yeni dönemde sürdürecek.

GÜNDEM 29.05.2021 - 10:45 29.05.2021 - 10:52 Kartal Bakışı
Beşiktaş yönetiminin Vincent Aboubakar kararı!
Beşiktaş'tan çirkin habere tepki! 'Edep çizgisine davet ediyoruz'

Beşiktaş'tan çirkin habere tepki! 'Edep çizgisine davet ediyoruz'

Şampiyonluk kutlamaları biter bitmez, yeni sezonun planlamalarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon da takımda görmek istediği Aboubakar’ın transferinde kriterlerinden taviz vermeyecek.

Geçen sezon salgında yaşanan sıkıntılara rağmen, futbolcu ödemelerini zamanında yapan ve bu konuda da haklı bir şekilde övünen yönetim, yeni sezonda da hiçbir oyuncunun ödemelerini aksatmamak için, transfer pazarlıklarında aynı düşüncede ilerleyecek.

Aboubakar’ın menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan idareciler, yapılacak olan teklifle istenen para arasında çok fark olması halinde, görüşmeleri rafa kaldıracak.

Siyah-beyazlı yönetim, Aboubakar’ın bu durumda başka bir takıma götürüleceği şeklinde üstü örtülü bir şekilde Beşiktaş’ın köşeye sıkıştırılması halinde ise menajerine kapıyı gösterecek.

Geçmiş dönemde sakatlıkları nedeniyle bu oyuncuyla performansa dayalı bir kontrat imzalamak isteyen yönetim, geçen seneki şartlarına biraz zam yaparak yeni bir teklif sunacak.

Beşiktaş kriterleri uğruna, Hulk, Kalinic ve Mandzukic gibi isimlerden bile vazgeçen Başkan Ahmet Nur Çebi, yine aynı hassasiyeti gösterecek. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Aboubakar
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