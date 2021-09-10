Beşiktaş yönetiminin 3 oyuncuyla çilesi

Geçen sezon çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Önümüzdeki hafta Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak siyah beyazlılarda yönetim hep yeni transferlerle uğraşırken hem de eski oyuncuların kaprislerini çözmeye çalıştı. Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Jereman Lens'in talepi herkesi şok etti.

Transferin bitimine bir gün kala akşam saatlerinde Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşma zemini sağladı.

Ljajic sabah kararından caydı. Evrakları imzalamayacağını belirtip, takımda kaldı. Beşiktaş'ın 4 sezon önce Torino'dan zorunlu satın alma ile kiraladığı ve toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödediği Adem Ljajic'in yarardan çok zararı oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, 7 Eylül akşamında sözleşme feshi için anlaşma sağladığı oyuncuya resmi evrakları hazır edip gönderdi. Transferin biteceği 8 Eylül sabahı imzalayarak geri göndermesini bekledi. 29 yaşındaki oyuncu akşam yapılan anlaşmadan sabah saatlerinde caydı ve evrakları imzalamayacağını ileterek takımdan ayrılmadı.

Yıllık ücreti 3.2 milyon Euro olan ve vergisiyle birlikte 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan tecrübeli oyuncunun derdi bitmedi. Siyah-beyazlılar yollarını ayıramadığı Ljajic için önceki gün İtalyan ekibi Torino'ya yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

Boşnak oyuncu için geçmiş ve vadesi gelen taksitleri ödeyen yönetimin bu durumdan bir hayli keyifsiz olduğu kaydedildi. Ljajic'in Beşiktaş'a 4 yıllık maliyeti 25 milyon Euro oldu.

Beşiktaş'ın kurtulmaya çalıştığı bir diğer isim de Jereman Lens! Hollandalı oyuncudan gelen istekle şok yaşayan Beşiktaş yönetimi çileden çıktı.

Siyah-beyazlılar geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Jeremain Lens'ten de kurtulamadı. Beşiktaş, Ljajic'le olduğu gibi 33 yaşındaki Hollandalı ile de son güne kadar fesih pazarlığı yaptı.

Bu girişimlerde başarılı sağlanamadı. 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takıma tahsis edilen lüks jiplerden bir tanesinin direkt olarak kendisine verilmesini talep etti.

Bu son istekle çileden çıkan Beşiktaş, iki oyuncunun da sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunu iple çekmeye başladı.

Fenerbahçe'den kadroya katılan Jereman Lens, Beşiktaş formasıyla 102 maça çıktı. 12 gol atan Hollandalı oyuncu 20 de asist yaptı.

Beşiktaş kadro dışı bırakmasına rağmen takımdan ayrılmayan 3 isim (Ljajic, Lens ve Douglas) için önemli yaptırımlar uygulayacak. Bu oyuncular A Takım'a yaklaştırılmayacaklar. Araçlarını A Takım otoparkına park edemeyecekler.

Kendileri için ayrılan sahada yapacakları idmanlara geç kaldıklarında noter işlemi başlayacak. (SABAH)