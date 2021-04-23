Beşiktaş yöneticisinden Aboubakar ve gündeme dair çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sümer, dün bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe maçında kadroya almadığı Demba Ba konusunda yaptığı konuşmada herhangi bir ima olmadığı belirtirken, başkanın çok daha başka konulara göndermeler yaptığını vurguladı.

'Bizim de tanıdıklarımız var'

Kulübün aynı zamanda mali işler ve departman bölümünde de görev yapan Cenk Sümer, sosyal medya mecrası olan Twitter'da açılan bir sesli konuşma odasına katılarak siyah beyazlı taraftarların sorularını yanıtladı. Sümer, "Başkan başka teşviki konulardan söz ediyor. Biz aptal değiliz. Biz de bir şeyler duyuyoruz. Bizim de tanıdığımız insanlar var" dedi.

'Hepsi istifa edecek'

Kalan 6 maçın 4'ünü almaları halinde şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Sümer, "Beşiktaş'ın şampiyon olamayacağını söyleyen herkesin söylemi boşa çıkacak. Hepsi isitfa edecek. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ı eleştiriyorlar. Beşiktaş'a geldiği günden beri 120 puan toplamış bir hocadan söz ediyoruz. Hocamız sürekli takımın sorunları üzerine kafa yoruyor. Son olarak Ümraniye'de baktım idman sonrası tek başına oturuyordu. 'Hayırdır hocam' dedim. Bana 'Düşünüyorum, kimi hangi pozisyonda nasıl oyanacağız? Ama bulacağım çaresini' dedi bana" diye konuştu.

'Aboubakar'ın kanaması var'

Aboubakar'ın sakat olduğunu anlatan Sümer, "Milli takımdan sakat döndü. 3 hafta oynamadı. En son doktorlar 'Oynar' dedi. O da 'Oynamak istiyorum' dedi. Sivasspor maçında çıktı oynadı ama yine sakatlandı. Ödemi ve kanaması var. Ortada sağlık raporları, MR sonuçları varken 'Bilerek oynamıyor' diyor birileri" dedi. (AJANSSPOR)