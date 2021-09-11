Beşiktaş yıldızlarıyla coştu, 3 puanı 3 golle kazandı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Beşiktaş'ta 7. dakikada yeni transfer sahne aldı. Bu dakikada Pjanic'in pasını gole çeviren Michy Batshuayi, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

10. dakikada N'Koudou müthiş bir paslaşma sonunda farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 52. dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdülsamed'in uzaklaştırmak istediği top, Batshuayi'ye çarparak ağlara gitti ve Beşiktaş skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada Vida ve Teixeira sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.