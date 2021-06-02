Beşiktaş yetenek avında! Barış Yılmaz'a 5 yıllık sözleşme

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Genç yeteneklerin peşinde olan Siyah- Beyazlılar, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllığına anlaştı.

Galatasaray'ın da devrede olduğu genç oyuncu için, Beşiktaş yönetimi devreye girerek işi bitirdi. Ümit Milli Takımımız'da forma giyen 20 yaşındaki sol kanat, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maçta 6 gol, 5 asistle üretti. (FANATİK)