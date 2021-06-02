Beşiktaş yetenek avında! Barış Yılmaz'a 5 yıllık sözleşme

Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer etmeye çalıştığı 20 yaşındaki Barış Yılmaz ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

FUTBOL 02.06.2021 - 10:47 02.06.2021 - 10:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş yetenek avında! Barış Yılmaz'a 5 yıllık sözleşme

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Genç yeteneklerin peşinde olan Siyah- Beyazlılar, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllığına anlaştı.

Beşiktaş'ta Laxalt sesleri

Beşiktaş'ta Laxalt sesleri

Galatasaray'ın da devrede olduğu genç oyuncu için, Beşiktaş yönetimi devreye girerek işi bitirdi. Ümit Milli Takımımız'da forma giyen 20 yaşındaki sol kanat, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maçta 6 gol, 5 asistle üretti. (FANATİK)

#Barış Yılmaz #Beşiktaş #Galatasaray #Transfer
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