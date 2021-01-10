Beşiktaş, yerleşik savunmaya sıkıntı yaşıyor
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
FUTBOL 10.01.2021 - 18:44 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:
Kalecimiz Akın'a çok güveniyorum, çok çalıştı, bu fırsatı bekledi. Diouf'un bir sıkıntısı vardı, riske atmak istemedik. Bugüne kadar ağrılarla oynadı. Beşiktaş, yerleşik savunmaya sıkıntı yaşıyor, analizlerimizde gördük. Top kaybı sonrasında doğru pozisyon alır ve çabuk hücuma çıkmalarını engellersek güzel maç izletiriz.
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P