Beşiktaş yeniden zirveye ortak oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u konuk etti.

FUTBOL 07.02.2021 - 20:49 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş yeniden zirveye ortak oldu!

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetti.

Beşiktaş'ta N'Sakala, 21. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Beşiktaş, yaklaşık 70 dakikanda fazla süreyi 10 kişi oynadığı maçtan Rosier'in 81. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Kara Kartal, puanını 48'e çıkarıp zirveye ortak oldu.

#Beşiktaş #Konyaspor
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