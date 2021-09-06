Beşiktaş yeni tribün sponsorluğunu açıkladı

Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada, Bitci Teknoloji A.Ş. ile tribün sponsorluğu ve diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

GÜNDEM 06.09.2021 - 19:53 06.09.2021 - 19:54 Kartal Bakışı
Beşiktaş yeni tribün sponsorluğunu açıkladı
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İşte yapılan açıklama:

“Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

Kulübümüzün Bitci ile imzaladığı anlaşma gereğince DenizBank Tribünü olarak anılan Vodafone Park Güney Tribünü, önümüzdeki üç yıl boyunca “Bitci Tribünü” olarak anılacak.

Katkılarından dolayı DenizBank’a teşekkür eder, Bitci sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ederiz."

#Beşiktaş #Sponsor #bitci
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