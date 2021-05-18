Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar Besar Gudjufi ile prensip anlaşmasına vardı.

FUTBOL 18.05.2021 - 10:41 18.05.2021 - 10:43 Kartal Bakışı
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, transferde de yere sağlam basıyor. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için planlarını yaparken genç yeteneklerle de geleceği garanti altına alma amacında.

Beşiktaş bu doğrultuda Makedonya'nın yeni Eljif Elmas'ı Besar Gudjufi transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un da transferi için çaba sarf ettiği 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde iş artık imzaya kaldı.

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2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelirken 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

(HÜRRİYET)

#beşiktaş transfer #makedon
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