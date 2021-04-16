Beşiktaş Vodafone Park'ta fırsat tepti

Beşiktaş ilk yarısını Kulisic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında da yine Kulisic'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

Ankaragücü Beşiktaş'ın gollerine 65. ve 90. dakikalarda Paintsil'in ayağından penaltıdan attığı gollerle karşılık verdi.

Maç 2-2 sona erdi.