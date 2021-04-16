Beşiktaş Vodafone Park'ta fırsat tepti
Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
FUTBOL 16.04.2021 - 21:03 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş ilk yarısını Kulisic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında da yine Kulisic'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.
Ankaragücü Beşiktaş'ın gollerine 65. ve 90. dakikalarda Paintsil'in ayağından penaltıdan attığı gollerle karşılık verdi.
Maç 2-2 sona erdi.
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