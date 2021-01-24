Beşiktaş Vodafone Park'ta 5 maç sonra gol yedi

Siyah-beyazlılar 9. haftada Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği haftada kalesinde 2 gol görürken, bu maçın ardından Kasımpaşa'yı 3-0, BB Erzurumspor'u 4-0, Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş, 5 maç aradan sonra evindeki karşılaşmada kalesinde gol gördü. (Fotomaç)