Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldı
Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon avro karşılığında satın aldığının ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
FUTBOL 23.09.2021 - 19:12 23.09.2021 - 19:18 Kartal Bakışı
Beşiktaş , Valentin Rosier'in bonservisinin 4.8 milyon avro karşılığında satın aldığının ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. (FANATİK)
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