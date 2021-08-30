Beşiktaş Umut Meraş'ı resmen açıkladı! İşte anlaşma şartları
Beşiktaş Umut Meraş'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.
FUTBOL 30.08.2021 - 16:35 30.08.2021 - 16:43 Kartal Bakışı
Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş'ın transfer edildiğini resmen açıkladı
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:
"Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre'a 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."
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