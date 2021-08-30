Beşiktaş Umut Meraş'ı resmen açıkladı! İşte anlaşma şartları

Beşiktaş Umut Meraş'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

FUTBOL 30.08.2021 - 16:35 30.08.2021 - 16:43 Kartal Bakışı
Beşiktaş Umut Meraş'ı resmen açıkladı! İşte anlaşma şartları

Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş'ın transfer edildiğini resmen açıkladı

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

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"Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre ile anlaşmaya varılmıştır.  Le Havre'a 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. 

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere  üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."

#Beşiktaş #umut meraş
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