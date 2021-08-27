Beşiktaş Umut Meraş transferi için Le Havre ile anlaştı
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, milli oyuncu Umut Meraş için Le Havre ile anlaşmaya vardı.
GÜNDEM 27.08.2021 - 13:31 27.08.2021 - 13:33 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Umut Meraş olmuştu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği Umut Meraş için Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Le Havre ile 1 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. (A SPOR)
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