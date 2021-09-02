Beşiktaş Ümraniyespor'u farklı yendi
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan son şampiyon Beşiktaş, milli takımlar arasını hazırlık maçıyla değerlendirdi.
FUTBOL 02.09.2021 - 18:49 02.09.2021 - 18:54 Kartal Bakışı
Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-0'lık skorla ayrılan Beşiktaş'ta ligde forma şansı bulamayan birçok oyuncu sahada yer aldı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Goller Mehmet Topal, Güven Yalçın(2) ve Gökhan Töre'den geldi.
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