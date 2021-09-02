Beşiktaş Ümraniyespor'u farklı yendi

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan son şampiyon Beşiktaş, milli takımlar arasını hazırlık maçıyla değerlendirdi.

FUTBOL 02.09.2021 - 18:49 02.09.2021 - 18:54 Kartal Bakışı
Beşiktaş Ümraniyespor'u farklı yendi

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-0'lık skorla ayrılan Beşiktaş'ta ligde forma şansı bulamayan birçok oyuncu sahada yer aldı.

Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz milli takımda

Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz milli takımda

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Goller Mehmet Topal, Güven Yalçın(2) ve Gökhan Töre'den geldi.

#Beşiktaş #Ümraniyespor
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